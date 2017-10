Bad Liebenzell Die Interessen der Jugend sind gefragt

Bad Liebenzell. 3000 Euro stehen den Vertretern für die nächsten zwei Jahre zur Verfügung, um diverse Veranstaltungen zu organisieren. Alle Jugendlichen, die entweder bereits 13 Jahre alt sind, oder mindestens die achte Klasse in einer Liebenzeller Schule besuchen, dürfen an der Wahl teilnehmen. Wer das 21. Lebensjahr bereits vollendet hat, ist dagegen nicht mehr wahlberechtigt.

Fragerunde organisiert

Was macht der Jugendgemeinderat? Vor zwei Jahren setzten sich die Mitglieder für den Erhalt des Bad Liebenzeller Freibads ein, teilte Fabio Hubert, Mitorganisator der Wahlen, mit. Außerdem organisierten sie in den vergangenen Jahren das Open-Air-Kino, das Filmfestival in Verbindung mit Flüchtlingen und eine Fragerunde mit dem Bürgermeister im World Cafe. Das Gremium ist der kleine Gemeinderat, so Hubert weiter.