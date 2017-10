Bad Liebenzell Die Grundsteine für das Handwerk gelegt

Kreis Calw/Bad Liebenzell. "Sie haben in ihrem Beruf etwas geschaffen", zollte Gerd Lutz, Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Karlsruhe, bei der Feier in Bad Liebenzell den Meistern Anerkennung für ihre Leistungen in den vergangenen 50 und 60 Jahren. In der Gesellschaft spiele das Handwerk eine zentrale Rolle – und das nicht nur auf beruflicher Ebene. "Kein Vereinsleben würde funktionieren, wenn nicht Handwerker ihre Freizeit einbringen und damit ermöglichen würden, dass es funktioniert", unterstrich Lutz deren Verlässlichkeit, Leidenschaft und Kreativität.

"Werte des Handwerks müssen wieder mehr an Bedeutung gewinnen"

Nicht nur deshalb nähmen die Jubilare den Stellenwert von Vorbildern in der Gesellschaft ein. Darüber hinaus böten sie Arbeitsplätze und damit jungen Menschen Zukunftsperspektiven, weil sie außerdem vielfach das Wagnis der Unternehmensgründung eingegangen seien. "In wirtschaftlich und politisch turbulenten Zeiten müssen die Werte des Handwerks wieder mehr an Bedeutung gewinnen", sagte der Kammersprecher und forderte darüber hinaus weniger Bürokratie und den Erhalt der Meisterbriefe als Qualitätsmerkmal.