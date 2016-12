Bad Liebenzell Der Rat ist kein "Abnick-Gremium"

Noch etwas fällt einem Außenstehenden auf: die echte Herzlichkeit, mit der Volz, Kliewer, Heeskens und Killinger völlig unverkrampft miteinander umgehen. So leidenschaftlich die eigenen und eben auch sehr unterschiedlichen Positionen "in der Sache" gegeneinander vertreten werden, sie eint offensichtlich die Liebe zu ihrer Stadt. Der Wunsch, Bad Liebenzell "voranzubringen" – weiterzuentwickeln. Den "Schuldenweltmeister" im Kreis Calw und dem Land Baden-Württemberg – gemessen an der Pro-Kopf-Verschuldung – eine echte Perspektive zu geben. Der Weg dahin, freilich, über den lässt sich trefflich und mit extrem viel Herzblut streiten.

Beispiel Katrin Heeskens: "Es geht darum, Einrichtungen wie das Freibad für die Bürger zu erhalten." Trotz der Schulden, gerade in der von Heeskens mehrfach "Blackbox" genannten Freizeit und Touristik GmbH (FuT), die die Stadt Bad Liebenzell als Eigenbetrieb führt. Für Heeskens "ein Millionen-Grab", in dem jedes Jahr Unsummen "versenkt" werden – "und wir wissen selbst als Stadträte nie genau wofür". Für jemand wie Heeskens, die "alles" über ihre Stadt wissen will und jede Zahl in jedem Haushaltsplan der Kommune sofort präsent hat, eine absolut unakzeptable Situation. Was einem die Erfahrung lehrt: für einen Bürgermeister und seine Verwaltungsspitze können dermaßen "gut informierte" Stadträte im Arbeitsalltag eine echte Herausforderung sein. "Ja", sind sich die vier Fraktionssprecher sofort einig, "ein ›Abnick-Gemeinderat‹ ist das aktuelle Gremium ganz sicher nicht."

Es gibt keinen Fraktionszwang

Mehr noch: Es gibt im Bad Liebenzeller Gemeinderat in der laufenden Legislaturperiode keinen Fraktionszwang, noch nicht einmal eine Fraktionsdisziplin. "Jeder von uns spricht eigentlich immer nur für sich selbst", sagt Volker Kliewer. Und die drei anderen stimmen bestätigend zu. Das bedeutet natürlich: bei wirklich jedem Thema können die Meinungen innerhalb einer Fraktion, und erst Recht im Gemeinderat oder den Ausschüssen, komplett auseinandergehen. Und jeder vertritt seine Meinung mit aller Inbrunst – gerade auf der offenen Bühne einer öffentlichen Sitzung. Der Horror für eine Verwaltung, das wissen auch die Fraktionssprecher. Weil es nicht reicht, nur die Fraktionssprecher im Gemeinderat von einer Sache zu überzeugen – sondern es müssen immer alle einzeln mit ins Boot geholt werden. "Aber das ist doch eigentlich echte Demokratie, oder?"

Ja, aber die braucht eben nicht nur Streitkultur – die sich in Liebenzell zuletzt vor allem am Thema "Parkhaus im Mühlenareal" und den dafür gefällten Gemeinderatsbeschluss vom vergangenen August entzündete; und die Art und Weise wie dieser Beschluss zustande kam. Sondern eben auch eine Entscheidungsfähigkeit, "wenn es darauf ankommt". Sonst blockiert sich eine Stadt, kommt nicht voran.

"Wenn es wirklich darauf ankommt, herrscht – mit einzelnen Ausnahmen – Homogenität im Gremium." Sagt wieder Volker Kliewer, als dienstältester Liebenzeller Stadtrat scheinbar so etwas wie der Sprecher der Fraktionssprecher. Oder eben des Gesamtgemeinderats. Alle – na ja, zumindest eine arbeitsfähige Mehrheit – wollten die Stadt weiterentwickeln. Dafür werde es im kommenden Frühjahr auch eine Klausurtagung geben, um über Ideen und Projekte zu reden, die man trotz der "nach wie vor dramatischen Haushaltlage" zur langfristigen Entwicklung angehen wolle. Beispiel? "Eben noch keine, darum geht es ja erst in der Klausurtagung." Aber – das folgende kommt von Agnes Killinger: "Wir werden nicht drumherum kommen, noch einmal erhebliche Summen in die Hand zu nehmen, um solche Leuchtturm-Projekte zu finanzieren." Egal, wie verschuldet Bad Liebenzell bereits ist.

Echte Transparenz gefordert

Katrin Heeskens Stichwort: "Das setzt natürlich einen weiteren, vehement geführten Konsolidierungskurs voraus." Wirklich jeder Euro, den die Stadt ausgebe, stehe auf dem Prüfstand. Und das meint Heeskens wörtlich. "Nur bei der FuT" gelinge das irgendwie nie. Die scheint irgendwie eine "Bad Bank" für Liebenzell zu sein. Wo man alle verlustreichen Projekte bunkert. Wo, so sagt Heeskens, "monatlich 200 000 Euro verschwinden". Die Blackbox eben. Und die sich dank Gesellschaftsrecht dem Zugriff des Gemeinderats entzieht. "Unsere Forderung an die Verwaltung ist, hier echte Transparenz herzustellen." Das klingt erst einmal wieder nach Konfrontation, vor allem mit Bürgermeister Fischer. Wer aber genau hinhört, versteht, dass das wieder nur Teil der besonderen "Streitkultur" im aktuellen, in dieser Art in Kreis und Land wohl einzigartigen Gemeinderat ist. Man kabbelt sich – in der Sache. Aber man respektiert sich auch – und mehr. Das nennt man wohl Authentizität. Aber jedem hier ist bewusst: "Unsere Probleme in Bad Liebenzell lösen wir nur gemeinsam." Und gesucht wird halt – mit aller Leidenschaft der dafür bestmögliche Weg.

Notwendigkeit eines Parkhauses unstrittig

Diese Aussage der vier Fraktionssprecher mag angesichts der aktuellen heftigen Diskussion im Liebenzeller Gemeinderat überraschen: "Dass wir das Parkhaus in der Innenstadt brauchen, ist eigentlich für uns unstrittig." Der Unmut habe sich an der Art und Weise entzündet, wie seinerzeit die Entscheidung dazu im Gemeinderat zustande kam: "Da wussten wir nicht, dass es den blauen Brief zum aktuellen Haushalt vom Landratsamt gab." Hätte man es gewusst, wäre die Diskussion wohl anders gelaufen. Und möglicherweise auch die Entscheidung.

Wobei – wie gesagt – es Einigkeit gebe, dass das Parkhaus gebraucht werde. "Es geht um den Stil, nicht um die Sache", so Katrin Heeskens, an dem sich der Unmut von ihr und ihren Kollegen – übrigens fraktionsübergreifend – entzünde. "Das ist nicht gut gelaufen." Seitdem streite man, ob es nur einen Planungsbeschluss gebe – oder eben die Grundsatzentscheidung, das Parkhaus zu bauen. Aber das Mittel, den Streit zu beenden, ist einfach: eben ein neuer Gemeinderatsbeschluss zur Sache, der die Art der Entscheidung "präzisiert". Einen solchen Antrag formuliert Heeskens aktuell für die heutige Gemeinderatssitzung. Und stimmt ihn als fraktionsübergreifenden Antrag mit allen Kollegen ab. "Damit müsste sich der Disput dann aus der Welt schaffen lassen." Dass die Stadt zusätzlichen Parkraum brauche, sei unstrittig.