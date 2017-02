Bad Liebenzell "Der musikalische Fortschritt ist unüberhörbar"

Wer am Samstagabend die Hauptversammlung wie angekündigt im "Hirsch" in Bad Liebenzell besuchen wollte, stand vor verschlossenen Türen. Das Gasthaus hatte zu, die Mitgliederversammlung musste in den Proberaum des Vereins verlegt werden. "Es war uns leider nicht möglich, in der Kürze der Zeit eine Ausweichmöglichkeit zu finden", entschuldigte Wolfgang Maletsch die ungewöhnlichen Umstände. Dafür, dass die Musiker improvisieren mussten, ging die Tagung jedoch flott über die Bühne. Das lag auch an den gut vorbereiteten Wahlen.

Die Tatsache, dass sich die komplette Führungscrew für weitere zwei Jahre der Verantwortung stellte, spiegelt die gute Stimmung im Verein wieder. Wolfgang Maletsch (Vorsitzender), Jürgen Glowatzki (zweiter Vorsitzender), Michael Kraft (Finanzen), Ksenija Mohr (Schriftführerin), Jana Gottschalk (Jugendleiterin), Kathrin Kraft (Musikervorstand), Martina Zimmermann, Simone Rauser, Manuel Glowatzki (Beisitzer), Jaqueline Zimmermann (Verwaltung/Notenwart) erhielten ein einstimmiges Votum.

Gute Figur abgegeben