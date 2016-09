Bad Liebenzell Der Interrail-Trip hat es ihm wirklich angetan

Wohin geht’s in diesem Jahr in den Urlaub?

Nach Portugal an die Algarve.

Wie können Sie dort am besten abschalten?

Wandern, windsurfen, kajaken, auf dem SUP-Board die Küste entlang paddeln.

Wie kühlen sie sich bei großer Hitze ab?

Beim Surfen stellt sich die Frage gar nicht erst. Auf dem SUP-Board dann nicht, wenn es höhere Wellen hat.

Sind Sie eher der Strand-, Pool- oder der Bergtyp?

Pool 0 Prozent, Strand und Berge je 50 Prozent.

Mal ehrlich: Reservieren Sie Ihre Liege am Pool?

Nein, Gemeinschafts- und Hotelpools gehören nicht zu meiner Urlaubsumgebung.

Käme Camping für Sie noch in Frage?

Ja, da müsste ich mir wieder (wie früher schon gehabt) ein Wohnmobil anschaffen.

Bleiben Arbeit und Laptop zu Hause?

Nein, ich mache lieber häufiger Urlaub, reserviere aber jeden Tag eine Stunde für die dringendste Büroarbeit.

Ist ihr Handy abgeschaltet? Warum?

Nein. Es klingelt aber nicht pausenlos, sondern nur wenn´s wirklich wichtig ist.

Ihre Urlaubslektüre?

Spiegel, Focus, Handelsblatt und SchwaBo, die beiden letztgenannten täglich, da bleibt noch Zeit für maximal ein Buch pro Woche. Steinbeck, Hesse und wenn es mal nur um Zerstreuung geht, auch ein intelligenter Krimi.

Treiben Sie Sport im Urlaub?

Ja, neben den beim "Abschalten" genannten Sportarten ist im Winter Snowboarden angesagt, fast immer in den französischen Alpen.

Welchen Trip aus der Jugendzeit würden sie gerne noch mal wiederholen?

Mit Interrail vier Wochen durch Europa. Das würde ich nicht nur gerne, das habe ich vor drei Jahren zusammen mit meiner Frau auch gemacht, und das wird nicht das letzte Mal gewesen sein.

Und wohin würde Ihre Traumreise gehen?

Die Panamerikana mit dem dem Pick Up. Vielleicht aber auch in den mongolischen Teil des Altaigebirges. Da bräuchte ich erst mal das nötige halbe Jahr Zeit, dann würde ich darüber nachdenken.

Wann wollen sie starten?

Wenn sich ein passendes Zeitfenster auftut, wird das eine spontane Entscheidung.

Wann haben Sie letztes Mal Urlaub zu Hause gemacht?

Wenn ich die Sommermonate zu Hause bin und das Wetter ist gut, betrachte ich das als Urlaub. Arbeit und Urlaub vermischt sich für mich sowieso. So gesehen mache ich jedes Jahr zu Hause Urlaub. Nur nicht ausschließlich.

Welches ist Ihr Lieblingsort im Kreis Calw, an dem Sie Ihre Seele baumeln lassen können?

Mein Garten.

Gehen Sie zur Abkühlung ins Freibad oder lieber an den See?

An den See. Noch lieber an die See.

Ihre Lieblingseissorte?

Selbstgemachtes Fruchtsorbet aus 100 Prozent Frucht.

Welche Musik hören Sie am liebsten im Sommer?

Die gleiche wie im Winter. Klassik, Rock – keinen Pop!

Ihr Lieblings-Sommeressen?

Gefüllte Zucchiniblüten. Auch ein Schwertfischcarpaccio wäre nicht zu verachten. Da Schwertfisch aber (wie Thun) zu den überfischten Arten zählt, weiche ich auf Graved Lachs aus, den ich im Sommer mit einer frischen thailändischen Kräutermischung (mit Zitronengras und Korianderblatt) selbst beize.

Ihr Lieblingsgetränk im Sommer?

Neben kaltem stillen Mineralwasser darf es auch mal ein Methode Champenoise Brut Nature sein, also ein Sekt ohne Dosage.

Wie halten Sie’s mit der Kleiderordnung? Müssen Anzug und Krawatte auch bei 35 Grad sein?

Krawatte muss es nie sein, die finde ich zu "old fashioned". An normalen Bürotagen reicht ein Polo, bei Treffen mit Geschäftsfreunden finde ich Sakko und Hemd schon angebracht. Bei 35 Grad muss man das Sakko nicht wirklich lange anbehalten.

Was steht bei Ihnen nach den Ferien als wichtigstes Projekt an?

Das mit Abstand wichtigste Projekt für dieses Jahr beginnt schon vor Ende der Ferien: Lunor bezieht sein neues Verwaltungsgebäude in Bad Liebenzell.