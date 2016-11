Bad Liebenzell Der Dank an Gott hat Priorität

Bad Liebenzell-Unterhaug­stett. "Er war in all diesen Jahren in unseren Gottesdiensten gegenwärtig", macht der Geistliche in seinem Grußwort zur Festschrift bewusst. Dank empfinde er auch gegenüber den Menschen, die vor 50 Jahren am Bau der Kirche beteiligt waren und damit einen wichtigen Meilenstein auf dem Weg der Kirchengemeinde gesetzt haben.

Dankbar denke er aber ebenso an jene Menschen, die in dem vergangenen halben Jahrhundert dieses Gotteshaus mit Leben gefüllt haben. "Möge die Christuskirche weiterhin ein Haus der lebendigen Steine bleiben", hofft Wegner. Im Rahmen eines Festabends in der Christuskirche wurde den Besuchern diese 28-seitige Festschrift offiziell vorgestellt. Über die Vorgeschichte des Kirchenbaus sowie das Engagement des damaligen Kirchengemeinderats, allen voran des Vorsitzenden Albert Pfander, berichtete Werner Braun, Mitglied der Arbeitsgruppe "Festschrift".

Die Kirche wurde erbaut nach Vorlagen des kirchlichen Oberbaurats Klaus Ehrlich und des Stuttgarter Architekten Walter Eppler in massiver Betonbauweise mit großen Glasflächen und einer Leimbinderkonstruktion.