Bad Liebenzell Den eigenen Träumen Flügel geben

Däumelinchen, die eigentlich Lina hieß, wurde von ihrer Mutter so genannt, weil sie so winzig war, dass sie kaum die Größe eines Daumens erreichte. Riesengroß indessen war der Wunsch des Mädchens, einmal den Süden kennenzulernen. Immer wieder gestand sie ihren zeitweiligen Reisebegleitern, dass sie sich selbst finden möchte: "Ich weiß noch nicht so recht, was ich bin und was ich sein möchte." Viele Ratschläge, die zu einem guten Leben verhelfen sollten, wurden der Suchenden gegeben: heiraten, fleißig, bodenständig und rechtschaffen sein, sich den anderen anpassen und gesellschaftsfähig werden, sich selbst und anderen gegenüber achtsam sein sowie das Leben in vollen Zügen genießen und seine Träume verwirklichen.

Nach zahlreichen Erlebnissen und Begegnungen, teils liebevoll, freundschaftlich oder hilfreich, teils bedrohlich, verletzend oder ernüchternd, erkannte Däumelinchen schließlich, dass es für ein gelingendes Leben keinen allein gültigen Maßstab, kein Patentrezept gibt. Nicht nur äußere Formen wie Kleider, Wohnung oder Essen seien wichtig, sondern auch nicht allein unsichtbare Dinge wie Vergnügen, Anerkennung oder Freundschaft. Alles zusammen brauche ein Mensch, um glücklich zu sein, sich geborgen und wertgeschätzt zu fühlen. Noch bevor das Mädchen am Ende der Geschichte aus seiner Traumwelt erwachte, hatte es von seinen Freunden aus dem Süden Flügel geschenkt bekommen. Diese für die anderen unsichtbaren Flügel sollten ihm als lebenslange Wegbegleiter dienen: "Damit du lernst, deinen Träumen Flügel zu geben." ­