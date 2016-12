Bad Liebenzell Debatte um Dorfladen in vollem Gang

Dieser war nämlich beim ersten Bürgerstammtisch im September aufgekommen, wie Wolfgang Strohmer berichtete. In der kommenden Woche wird deshalb ein Fragebogen an alle Haushalte verteilt. "Bis Weihnachten erwarten wir den Rücklauf mit Angaben, ob ein Dorfladen gewollt ist und Bereitschaft zur Beteiligung besteht", sagte Anja Riedhammer, die den Austausch beim zweiten Bürgerstammtisch im Dorfzentrum von Möttlingen am Donnerstagabend moderierte.

Es geht um Sortiment und Öffnungszeiten

Interessiert verfolgte nicht nur Ortsvorsteherin Doris Bäuerle die bisherigen Erkenntnisse des inzwischen siebenköpfigen Arbeitskreises. "Wir haben uns verschiedene Dorfläden in der Umgebung angeschaut, über mögliche Geschäftsmodelle erkundigt und wollen nun Themenschwerpunkte setzen", erläuterte Strohmer. Denn für die weiteren Planungen seien beispielsweise der Umfang eines voraussichtlichen Sortiments und tägliche oder wöchentliche Öffnungszeiten wichtig.