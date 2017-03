Bad Liebenzell Das Kronen-Hotel wechselt Besitzer

"Die Lage in der Tourismuswirtschaft mag vielleicht eher abschreckend wirken. Ich sehe in diesem Bereich aber Entwicklungspotenzial." Die Stadt gebe das nach einer gewissen Entwicklungszeit her. "Immer mehr Deutsche entscheiden sich außerdem, nicht mehr Urlaub in der Türkei oder in Ägypten, sondern im eigenen Land zu machen". Kickbusch bezeichnet sein neues Projekt "als ein bisschen verrückt", sieht sich und seinen Betrieb, in dem derzeit sechs und künftig bis zu neun Angestellte arbeiten sollen, aber auf einem guten Weg. "Weil wir Schritt für Schritt vorgehen, was die Entwicklung von Tagungsangeboten, Gastronomie und Tourismus angeht. Da braucht man einen langen Atem". Ausgebildetes Fachpersonal zu finden, sei derzeit aber nicht leicht.

Das A und O sei die Vermarktung, wofür er mit dem Kronen-Hotel nicht nur in Internetportalen vertreten sei, sondern ab April auch ein Unternehmen, das in der Benelux-Union präsent sei, beauftragt habe. Das Kronen-Hotel verfügt über 40 Einzel- und Doppelzimmer mit insgesamt 71 Betten. Zum Betrieb gehört ein Restaurant mit Terrasse zum Nagoldufer hin, "in dem wir deutsche, gut bürgerliche Küche bieten", sagt Kickbusch, der bereits sehr stolz auf die hausgemachten Maultaschen ist. Beides ist nicht nur für Hausgäste gedacht, sondern auch für die Allgemeinheit offen.

Das Gebäude sei in einem ordentlichen, guten Zustand. Nur Schönheitsreparaturen seien notwendig. Das Kronen- Hotel hatte, wie berichtet, seit 2009 leer gestanden und war nach umfangreicher Renovierung im Mai 2014 von der damaligen Geschäftsführerin und Betreiberin Natalja Elsesser wiedereröffnet worden. Das Hotel ist nicht kategorisiert, "wir liegen im Bereich zwischen drei und vier Sternen", sagt Kickbusch.

Kein Hallenbad mehr

Aus dem einstigen Hallenbad ist ein großer Raum für Tagungen und Feiern mit eben zugänglicher Terrasse geworden. Außerdem gibt es einen kleinerern Tagungsraum für bis zu 20 Personen.

"Wenn sich meine Ideen so entwickeln, wie ich mir das vorstelle, mache ich mir keine Sorgen", so der neue Eigentümer. Der regionale Markt sei da und "der Schwarzwald wieder im Kommen".