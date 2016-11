Bad Liebenzell Das Kreuz im Mittelpunkt des christlichen Glaubens

In seiner Predigt wies er darauf hin, dass dieses besondere Kunstwerk mit seiner Kreuzform und seinen sieben Bildern, Christus in die Mitte stelle. Jesus in der Mandorla, umgeben von den vier Evangelistensymbolen, sei eine vor allem im Mittelalter beliebte sakrale Kunstform, die eine Figur ganz mit einer Aura-ähnlichen Hülle umschließe. "Sie stellt Christus in den Mittelpunkt, ganz im Sinne des reformatorischen Gedankens", führte Rose seinen Zuhörern vor Augen.

Pfarrer Matthias Wegner freute sich, auch Gäste aus der Partnergemeinde in Thüringen begrüßen zu dürfen. Musikalisch wurde die Feier gestaltet von Posaunen-, Kirchenchor und Orgel.

Grußworte leiteten anschließend zum gemeinsamen Mittagessen im Gemeindehaus über. Ein buntes Rahmenprogramm sowie Kaffee und Kuchen ließen die Veranstaltung am Nachmittag ausklingen.