Bad Liebenzell Das Älter werden meistern

Gleichzeitig beschäftigt sich der Nachmittag mit den Begrenzungen des Alters. Wie kann man damit umgehen, wenn man spürt, dass die Ressourcen nicht mehr unerschöpflich sind? Wie kann man sich in guter Weise auf das einstellen, was mitsamt der körperlichen Verletzbarkeit neu in das Leben kommt?

Das Seminar findet am Samstag, 8. Oktober, von 14 Uhr bis 17 Uhr im evangelischen Gemeindehaus in Möttlingen, An der Pfanne 10, statt. Es wendet sich an alle Interessierten, Jüngere und Ältere, Kirchenverbundene und Kirchenkritische.

Eine Anmeldung ist erwünscht. Es ist aber auch eine kurzfristige Teilnahme möglich. Anmeldungen nimmt Susanne Fetzer unter der Telefonnummer 07051/92 48 99 oder per E-Mail Familiefetzer@aol.com entgegen.

Impulse geben

Das NäG ist ein Koordinationskreis des evangelischen Kirchenbezirks Calw, dessen Ziel es ist, Impulse für die Arbeit mit der älteren Generation zu geben und zum Nachdenken über das eigene Älterwerden anzuregen.

Weitere Informationen: www.kirchenbezirk-calw.de