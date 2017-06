Bad Liebenzell Bund investiert rund 900 000 Euro in Straße

Bad Liebenzell. Das Regierungspräsidium Karlsruhe lässt die Straße zwischen der Beinberger Steige und dem Kurhausdamm auf einer Länge von 500 Metern auf Vordermann bringen. In den ersten Tagen geht es um vorbereitende Maßnahmen. Ab 27. Juli ist die Straße gesperrt. An diesem Tag beginnen in Baden-Württemberg die Sommerferien. Nach den Worten von Uwe Herzel, Pressesprecher des Regierungspräsidiums Karlsruhe, dauern die Bauarbeiten wohl vier Monate. Das Projekt wird damit voraussichtlich Mitte oder Ende November fertig.

Auch Sanierung eines Gehweges ist vorgesehen

Die Kosten trägt der Bund, da es um eine Bundesstraße geht. Er investiert nach der derzeitigen Schätzung jedoch nicht, wie von Herzel zunächst mitgeteilt 250 000, sondern 900 000 Euro. Für 250 000 Euro hätten nur eine Binder- und eine Deckschicht aufgetragen werden können, räumt Herzel ein. Ein Vollausbau der Straße sei dagegen viel aufwendiger. In den 900 000 Euro seien auch die Kosten für das Entsorgen von teerhaltigem Material enthalten, so Herzel. Damit nicht genug: "Es wird ein 600 Meter langer Gehweg außerhalb der Ortsdurchfahrt mitsaniert", teilte der Pressesprecher mit. Auch diese Maßnahme sei in den 900 000 Euro enthalten.