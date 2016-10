Bad Liebenzell Bürgermeister sieht Stadt auf gutem Weg

Bad Liebenzell (wk). Wilfried Rühle, Leiter der Kommunalaufsicht im Landratsamt Calw, teilte gestern mit, dass es in der Kreisbehörde ein Gespräch zwischen ihm, Landrat Helmut Riegger, Bürgermeister Dietmar Fischer sowie Kämmerer Lucas Hansen gegeben hat. Der Landrat habe Fischer um dieses Gespräch gebeten, so Rühle. Dabei sei es um die Konsolidierung des Haushalts gegangen. Dieser Unterredung habe sich später ein Fachgespräch zwischen ihm, dem Ältestenrat des Gemeinderates, Rathauschef Fischer sowie Kämmerer Lucas Hansen angeschlossen. Im Ältestenrat sitzen die Vorsitzenden der Fraktionen. Über den Inhalt sei Vertraulichkeit vereinbart worden, sagte Rühle. Er machte deutlich, dass Beschlüsse des Gemeinderates zum Haushalt und ihre finanziellen Auswirkungen jeweils zum Quartalsende vorgelegt werden müssten: "Das wurde vom Bürgermeister so akzeptiert." Rathauschef Fischer bekräftigte gestern gegenüber unserer Zeitung, dass die Aussichten gut seien. So steige die Zahl der Einwohner in Bad Liebenzell, was positiv für die Zuweisungen sei. Auch die Gewerbesteuereinnahmen gingen in die Höhe. Die Stadt habe bereits begonnen, sich mit dem Haushalt 2017 zu beschäftigen. Nach dem derzeitigen Fahrplan soll der Etat für nächstes Jahr im Januar 2017 verabschiedet werden.