Bad Liebenzell Brot oder Zwiebelkuchen nach traditionellem Rezept

Mit Rat und Tat von erfahrenen Backfrauen unterstützt, können Interessierte einen typischen Brauch der Gäulandschaft kennenlernen, wo die Dorfbewohner seit jeher gemeinschaftlich in einem großen, zentral gelegenen Backhaus backen.

An einem Backtag wird bereits am Nachmittag der Ofen vorgeheizt, damit gegen 17 Uhr, wenn die ersten Teilnehmer zum Backen kommen, die ideale Temperatur – ungefähr 240 Grad Celsius – im Ofen erreicht ist. Mit trockenen Ästen und Zweigen, vor allem mit "Büschele" aus Obstbaumschnitt, gelingt das Anfeuern am besten. In Möttlingen hat es schon früher ein Gemeindebackhaus in der Dorfmitte gegeben, das aber 1989 durch ein neues ersetzt worden ist – es befindet sich heute direkt im Gemeindezentrum, etwas schräg unterhalb des Gemeindesaals.

Alles geregelt