Bad Liebenzell Boden brennt trotz des Regens

Riegger, der an diesem Morgen bereits einen Termin auf der Gartenschau in Bad Herrenalb absolviert hatte, regte beim Blick ins neue Rund von Kurpark und neuem Philosophen-Park an, dass Liebenzell eigentlich "gerad’ weitermachen könnte mit der Gartenschau" und sich recht bald für die Durchführung einer solchen bewerben solle.

Als wollten die Wettergötter just genau dazu auch ihren Segen geben – kaum hatte der Landrat diese von den Festgästen eifrig beklatschte Idee formuliert, lief das erste Mal an diesem Wochenende auch die Sonne zur absoluten Bestform auf. Und verwandelte die bis dahin herrschende Kühle am Nagoldufer mit einem Schlag wenigstens zeitweise in echte Sommerhitze.