Bad Liebenzell Bilder von Norwegen

Viele Reisen unternommen

Weit mehr als ein Jahr lang ist der Fotograf Gereon Roemer während vieler Reisen zu allen Jahreszeiten in Norwegen unterwegs gewesen. Immer wieder zog es ihn mit der Kamera zu den malerischen Fjorden und spiegelnden Seen in der unendlichen Weite des Nordens. So entsteht in zwei Dekaden eine atemberaubende Sammlung von Landschaftsaufnahmen, die das Publikum auf eine magische Reise durch Norwegen führt. Das Empfinden für eine außergewöhnliche Landschaft verleiht Roemers Bildern Schönheit, Sinn und Ausstrahlung.