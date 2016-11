Bad Liebenzell Beweislast schier erdrückend

Fast eine halbe Stunde brauchte die Staatsanwältin, um die 34 Straftaten detailliert aufzulisten, die dem jungen Litauer mit dem jungenhaften Gesicht zur Last gelegt werden. Die Serie begann am 25. September 2014 im Bad Liebenzeller Stadtteil Unterhaugstett. In einer Nacht schlug die Bande von Autodieben, der der Angeklagte Gytis V. angehört haben soll, gleich mehrfach zu. Fündig wurden sie unter anderem in einer Garage, wo ihnen in einem unverschlossenen Daimler 400 Euro Bargeld in die Hände fielen. Vier Tage später ging sie erneut auf Tour, diesmal in Simmozheim. Binnen einer Nacht brachen sie dort sechs Autos auf, versuchten es bei weiteren dreien und stahlen zudem einen Renault, der ihnen fortan als Tatfahrzeug dienen sollte.

Was die Bande nicht ahnte: Die Polizei war ihnen bereits auf den Fersen. Ende 2013 hatten die Automarder Schleswig Holstein unsicher gemacht, um dann Richtung Bremen weiterzuziehen. Im Norden hatte sich die Bande auf stehende Transportzüge mit Neufahrzeugen spezialisiert, aus denen sie Navigationsgeräte ausbauten. Die Täter zogen schließlich quer durch Deutschland, hatten in Bochum und in Krefeld ihre Residenz, um sich dann gen Süden zu wenden. Von Ludwigsburg aus machten sie dann Ende 2014 den Kreis Calw unsicher.

Zu diesem Zeitpunkt standen sie bereits im Visier der Ermittlungsbehörden – per Telefonüberwachung. Damals kam auch der heute 23-jährige V. ins Spiel, wie belastende Mitschnitte von Telefonaten belegen. Schwerwiegender noch: Die Ortungen der Handys belegen, dass die Täter, darunter auch V., zur Tatzeit an den Tatorten waren.