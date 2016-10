Bad Liebenzell Bewegende Einblicke in die Welt der Ärmsten

Bad Liebenzell. Beim 20. Frauenfrühstück im evangelischen Gemeindehaus in Bad Liebenzell berichtete die ausgebildete Sonderschulpädagogin Anette Jarsetz von ihrem fünfjährigen Einsatz in Papua-Neuguinea mit der Liebenzeller Mission. Dort kümmerte sie sich zusammen mit ihrem Mann um Kinder in sozialen Brennpunkten der Hauptstadt Port Moresby.