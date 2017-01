Bad Liebenzell Besucher feiern Silvesterball im Kurhaus

Lebenslust und tiefe Emotionen mit Darbietung ausgedrückt

Auch im Terrassensaal füllte das tanzfreudige Publikum die Fläche. Allerdings fand die Darbietung des erstmals engagierten Trios "Winter Wonderland" ob der unsensibel ausgesteuerten Stimme der Sängerin nicht die Zustimmung aller Gäste.

Bereits zum fünften Mal begeisterten Andrzej Cibis und Victoria Kleinfelder mit ihren Interpretationen der Latein-Tänze Samba, Cha Cha Cha, Rumba, Paso Doble und Jive. Moderiert von Kurhaus-Chefin Ursula Buchleitner zauberte das aktuell für den Tanz- und Turnierclub München startende Spitzen-Paar lateinamerikanische Lebenslust sowie die tiefen Emotionen in Paarbeziehungen von Liebe und Anziehung über den Streit und die Abweisung wieder zurück zur Versöhnung auf das Kurhaus-Parkett.

Ihr jüngster Erfolg ist der Gewinn des WDSF-Weltranglistenturnier Latein in Melbourne, einer Art Australien Open Meisterschaft wie im Tennis. "Hier hatten wir einmal die Möglichkeit, uns mit vielen exzellenten Paaren aus dem asiatischen Raum zu messen, was bei europäischen Meisterschaften so nicht möglich ist", erzählte Andrzej. Mit vier gewonnenen von fünf Tänzen sicherten sie sich den Pokal.

Als Zuckerl obendrauf präsentierten die beiden im Kurhaus noch eine dramatisch-ausdrucksstarke Kür, die die Geschichte der Kurtisane Roxanne und ihres eifersüchtigen Verehrers im Pariser Moulin Rouge erzählte.

Zum Jahreswechsel strömten die Gäste hinaus in den Kurpark und genossen in der sternenklaren Nacht das farbenprächtige Feuerwerk. Doch damit war die rauschende Ballnacht noch lange nicht zu Ende. Drinnen ging es zu heißen Rhythmen und schmusigen Balladen weiter bis in die frühen Morgenstunden.

"So eine tolle Silvesternacht habe ich seit mindestens zehn Jahren nicht mehr erlebt!", war das Fazit einer Besucherin, die zum ersten Mal den Jahreswechsel im Kurhaus mit Freunden feierte.