Der Schwarzwaldverein Bad Liebenzell lädt am Samstag, 28. Oktober, zur Reise mit dem Bus ein. Die Fahrt führt nach Loßburg. Von dort geht es nach der Besteigung des Vogteiturmes nach Hinterrötenberg, wo ein Schnapsbrenner besucht wird. Eine Station ist der Trinkwasserspeicher Kleine Kinzig (Bild). Die Einkehr ist in der Vesperstube Vogtsmichelhof in Alpirsbach-Ehlenbogen. Die Abfahrt ist um 8 Uhr am Busbahnhoh Brühl. Gäste sind willkommen. Anmeldungen nehmen ab sofort die Wanderführer Angelika und Mike Waterstrat entgegen, Telefon 07052/30 39. Foto: Verein