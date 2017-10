Bad Liebenzell Berührende Geschichten gehört

Reformation als Thema

Die Geschichte von Gerhard Treichel "In Freundschaft" spielte sich in der Zeit der Reformation vor 500 Jahren ab. Die Geschichte handelte von den Mennoniten, die damals verfolgt, ja getötet und deren tote Körper in Käfigen "ausgestellt" wurden.

Gudrun Pollmann las ihre zu Tränen rührende Geschichte eines kleinen Mädchens, deren Liebe von ihrem Vater nicht erwidert wurde. Selbst die ersehnten Spaziergänge mit ihrem Vater wurden ihr von ihm verwehrt. Als sie dann beobachtete, dass er eine andere Frau umarmte und deren Sohn am Kopf streichelte, gab es ihr einen Stich ins Herz. Sie brach mit ihrem Vater. Auch die rote Halskette, die er ihr nach seinem Wegzug zur anderen Frau zukommen ließ, schickte sie zurück. Die Geschichte endete mit einem Besuch im Krankenhaus, in dem der Vater tags zuvor verstorben war. Dort traf sie einen jungen Mann in ihrem Alter – es war ihr Bruder, von dem sie bisher nichts wusste.