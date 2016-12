Bad Liebenzell Bereits etliche Preise gewonnen

Es spielen die 14-jährige Claudia Peter, der 14-jährige Samuel Heinrich und die 16-jährige Emilia Juraschek. Alle drei sind Schüler der Klavierklasse von Marianne Bender an der Musikschule Calw und mehrfache Preisträger bei nationalen und internationalen Wettbewerben.

Samuel Heinrich hat seit seinem sechsten Lebensjahr Klavierunterricht an der Musikschule Calw. In der Vergangenheit lag sein Schwerpunkt auf dem Gesang. So war er über viele Jahre Knabensolist in Mozarts "Zauberflöte" an vielen Opernhäusern im In-und Ausland. Seit einiger Zeit wendet er sich intensiver dem Klavierspiel zu. Seit Sommer ist er Schüler der Klavierklasse von Marianne Bender. Im Oktober konnte er sich einen Preis im Tonkünstler-Wettbewerb Baden-Württemberg erspielen. Samuel spielt zudem Bratsche.

Emilia Juraschek präsentiert Ausschnitte aus Soloprogramm