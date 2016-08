Der philosophische Denkpark, genannt Sophi Park, im südlichen Bereich des Kurparks von Bad Liebenzell, wird am Sonntag, 2. Oktober, ab 14 Uhr eröffnet. In der poetisch-philosophischen Gartenlandschaft sind viele künstlerische Schau- und Staunobjekte zu sehen. Die Besucher lernen Weisheiten von der antiken Welt über das Mittelalter und der Renaissance bis zur Moderne kennen. Vor der Eröffnung gibt es für alle interessierten Bürger mit Schultes Dietmar Fischer am Dienstag, 6. September, ab 18 Uhr eine Baustellenführung. Treffpunkt ist auf dem Parkplatz beim Thermenhotel. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Foto: Krokauer