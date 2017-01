Bad Liebenzell Bad Liebenzell strebt Partnerschaft an

In der Filmnachlese wurde nochmals die Vielfalt des Landes an Kultur, ihren lieblichen Landregionen wie auch ihrer prachtvollen Strände deutlich. Aber auch die offiziellen Em­pfänge in Lourinhã und die unterschiedlichsten Besichtigungen und Veranstaltungen wurden unterhaltsam dokumentiert.

Neben den Freunden aus Villaines-la-Juhel wird zur Einweihung des Sophi Parks (philosophischer Denkpark) im südlichen Bereich des Kurparks am 1. und 2. Juli auch eine portugiesische Delegation erwartet. Das gilt auch für die Feier zum 25-jährigen Bestehen der Partnerschaft zwischen Bad Liebenzell und Villaines-la-Juhel im Mai 2018 in Bad Liebenzell. Zuvor geht es vom 25. bis 29. Mai zu den Jubiläumsfeierlichkeiten nach Villaines-la-Juhel.