Bad Liebenzell Bad Liebenzell bekommt blauen Brief

Bürgermeister Dietmar Fischer weist die Vorwürfe aus dem Gemeinderat vehement zurück. Er räumte ein, dass das Schreiben des Landratsamtes vom 25. Juli erst eine Woche vor der jüngsten Sitzung des Gemeinderates an das Gremium ging. Die Aufregung der Stadträte kann Fischer nicht verstehen. Schließlich stehe in dem Schreiben des Landratsamtes lediglich, was der Gemeinderat ohnehin wisse. So dürften die 6,266 Millionen Euro Schulden nur für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aufgenommen werden. Mit dem Gemeinderat sei in den vergangenen zwei Jahren fortlaufend diskutiert worden, wie die finanzielle Situation im Haushalt verbessert werden könne. So sei die Zweitwohnungs- und Grundsteuer erhöht worden. Es habe Haushaltssperren gegeben. "Diese Bedingungen wurden in der Haushaltsberatung besprochen und mit der Kommunalaufsicht abgestimmt." Fischer sprach von intensiven und konstruktiven Gesprächen und lobte das sehr gute Miteinander mit der Kommunalaufsicht.

Pro Quartal Schreiben ins Landratsamt

Bekommt das Landratsamt nach jedem Quartal ein vom Gemeinderat abgesegnetes Haushaltssicherungskonzept? "Wir schicken ein solches Papier ins Landratsamt", versicherte Fischer. Darin seien die Gemeinderatsbeschlüsse aus den vergangenen drei Monaten zum Haushalt zusammengefasst. Außerdem seien darin die Veränderungen dokumentiert, die sich auf den Haushalt auswirkten. Fischer verwies darauf, dass es in der Kurstadt positive Entwicklungen gebe. So steige die Zahl der Einwohner. Es gebe mehr Wohnungen und Gewerbeansiedlungen. "Die Einrichtungen in Bad Liebenzell sind Ordnung" so Fischer.

Bei dieser Gelegenheit stellte der Schultes klar, dass im Bereich "Untere Mühle" ein Parkhaus gebaut werde. Im Frühjahr oder Sommer 2017 sollen die Bauarbeiten beginnen.

Für Stadtrat Klaus Bounin von der Offenen Liste ist dies wegen des Schreibens aus dem Landratsamt vom 25. Juli jedoch überhaupt nicht klar, wie er in der jüngsten Gemeinderatssitzung verdeutlichte.

Fischer hingegen sieht in dem Parkhaus eine Möglichkeit, um mehr Besucher nach Bad Liebenzell zu holen und damit die Struktur der Kur­stadt weiter zu verbessern.