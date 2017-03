Bad Liebenzell Backhaus wird Herausforderung

Mit der Baugenehmigung für ein Backhaus am Dorfzentrum als Anbau an das bestehende Schlachthaus entsteht eine neue Aufgabe. "Die Idee dazu besteht schon seit längerem, jetzt wird sie mit Hilfe von Fördermittel umgesetzt", erklärte Rüdiger Krause. Der Vorsitzende machte kein Geheimnis daraus, dass die Baugenehmigung und die Anträge auf Fördermittel aus dem EU-Topf den Verein an seine Grenzen gebracht haben. "Die Anforderungen und Vorschriften sind enorm, bedingt durch die Vorgaben dürfen wir uns selbst nicht am Bau beteiligen", so Krause.

Zuschuss von 30 000 Euro

"Die Zusage der Fördermittel gibt die Spielregeln vor", betonte Ortsvorsteher Ingo Grosshans im Zusammenhang mit dem Zuschussbescheid in Höhe von gut 30 000 Euro. Erst beim Innenausbau kommt der Verein zum Zug. Bis das so weit ist, werden noch einige Monate vergehen.