Bad Liebenzell Ausschuss verweigert Empfehlung

Mit Engelszungen

Was in der SKS-Sitzung sehr deutlich wurde: Das Misstrauen zwischen den Räten und der Verwaltung mit Bürgermeister Dietmar Fischer an der Spitze sitzt bei diesem Thema sehr tief, so dass bereits die bloße Verständigung über bestimmte Definitionen nicht klappen wollte – etwa darüber, was der Unterschied zwischen einer Finanzplanung in einem Wirtschaftsplan ist, die möglichst viele Fördermittel von dritter Seite erlangen will und hier lediglich eine Plausibilität erfüllen muss, im Gegensatz zu späteren tatsächlichen Ausgaben, die sich an Marktpreisen und Gebührensätzen orientieren.

Eine Verständigung war nicht möglich, auch wenn Stadtkämmerer Lucas Hansen mehrfach und im Chor mit Bürgermeister Fischer geradezu "mit Engelszungen" darauf verwies, dass man zur Umsetzung des Planungsbeschlusses des Gemeinderats vom August zum Parkhaus im Mühlenareal die Einstellung von Planungskosten im Haushalt der STEA unbedingt brauche. Sonst würde das Gremium seine eigene Entscheidungen ad absurdum führen.

Auf Antrag von SKS-Ausschussmitglied Sebastian Kopp (Offene Liste) wurde die Sitzung schließlich kurzfristig unterbrochen, damit sich die Ratsmitglieder nichtöffentlich beraten konnten. Anschließend erfolgte die Abstimmung – die sich dann mit Mehrheit gegen den Empfehlungsbeschluss des Haushaltsentwurfs der STEA an den Gemeinderat aussprach.

Allerdings war das wenig mehr als ein nur symbolischer Akt – denn die eigentliche Entscheidung über den STEA-Verwaltungshaushalt liegt beim Gesamt-Gemeinderat, der sich voraussichtlich in seiner Dezember-Sitzung mit diesem Thema erneut beschäftigen wird.