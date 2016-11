Bad Liebenzell Ausflug zum Saisonabschluss

Rietburg erklommen

Dort hat die Truppe bei schönem Wetter die Rietburg über den Schlängelweg erklommen. Aufgrund Morgennebel war zwar die Aussicht ins schöne Pfälzer Land etwas eingeschränkt, dafür aber war die Stimmung im Burgrestaurant umso besser. Weiter gings über den Ludwigsturm, die Brunnenhütte und den Hilschweiher zurück nach Rhodt. Am nächsten Tag gab es aufgrund der etwas erhöhten Luftfeuchtigkeit eine kleine Programmänderung: Die geplante Kalmitbesteigung wurde kurzerhand durch einen Besuch des Speyerer Technikmuseum ersetzt. So klang der kompakte Ausflug unserer Fitness Recken mit vielen interessanten und neuen Eindrücken aus. Beim Abschlussessen wurde spontan beschlossen, dass so eine Tour unbedingt wiederholt werden muss.