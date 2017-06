Bad Liebenzell Auf den Spuren der Siedler

Bad Liebenzell-Beinberg. Abenteurer dürfen sich freuen: Auf den Spuren der Siedler in Beinberg können sich Wanderer begeben, und zwar am Samstag, 24. Juni, sowie am Samstag, 21. Oktober. Treffpunkt ist jeweils um 10 Uhr auf dem Alpakahof in Beinberg. Dort werden die Teilnehmer mit einem Frühstück begrüßt.