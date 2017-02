Bad Liebenzell Auch jüngeres Publikum ansprechen

Mehr als 20 Jahre hatte das alte Podium Bestand. Für die Stammgäste bedeutet dies eine kleine Umstellung. Neue Gäste werden dagegen nie auf die Idee kommen, dass an dieser Stelle schon Musikgeschichten geschrieben wurden. Gut drei Wochen hatten die Umbauarbeiten einschließlich der Sanierungsmaßnahmen in Anspruch genommen. Die Investitionen haben dem Restaurant gut getan. Nicht nur optisch, auch was die Technik betrifft, wurde Geld in die Hand genommen. "Unser Ziel war, dem Ganzen ein modernes Feeling zu geben, um damit auch ein neues und jüngeres Publikum anzusprechen. In diesem Zuge ist das Restaurant auch familien- und kinderfreundlicher geworden – einschließlich Kinderecke und Kindergeschirr", sagte die Kurhausleiterin. Selbst an Hundebesitzer wurde gedacht. Damit kommt das Kurhaus einem Freizeitverhalten entgegen, das sich ständig ändert. "Wir müssen heute in der Lage sein, auf die Anforderung vom einfachen Wanderer bis hin zum Feinschmecker zu reagieren" hängt Buchleitner die Messlatte für sich und ihre Mitarbeiter hoch.

"Tanzen und Bewegung auf der einen Seite, die Ruhe und Entspannung auf der Kurhaus-Terrasse auf der anderen, gepaart mit einem guten und vielseitigen Speiseangebot, das ist ein Alleinstellungsmerkmal, mit dem wir punkten können", so Buchleitner. Sie sieht das Ganze als ein "Filetstück" in Bad Liebenzell. "Ich würde mich freuen, wenn das positive Feedback, das wir von unseren zahlreichen auswärtigen Gästen bekommen, noch mehr vom heimischen Publikum aufgenommen würde", wünscht sie sich für die nahe Zukunft.