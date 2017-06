Bad Liebenzell Apothekergarten hat ein neues Tor

Bad Liebenzell. Für das neue Tor stellte der Forst zwei Douglasienstämme zur Verfügung. Karl-Heinz Gengenbach, Ehrenvorsitzender des Schwarzwaldvereins Bad Liebenzell und Gartenarchitekt im Ruhestand, machte die Stämme sauber und strich sie. Sein Sohn Georg, ein Zimmerermeister, schnitt die Stämme und richtete sie so aus, damit alles passt. Sogar Enkel Lukas half mit. Er saß am Freitag auch im Führerhaus des Radladers, mit dem das Tor aufgerichtet wurde. Das Fahrzeug des Bauhofes steuerte Bürgermeister Dietmar Fischer.

Metallfüße sorgen für zusätzliche Stabilität

Zimmerermeisters Ralf Ichters sowie seine Mitarbeiter, die Zimmerer Jannick Hofmann und Marcel Costa, halfen bei der Aktion fleißig mit. Ichters schätzt das Gewicht des 4,50 Meter hohen Tores auf mehr als eine halbe Tonne. Zur Stabilisierung wurden Metallfüße angebracht. Auch die Betonarbeiten an den beiden Fundamenten wurden am Freitag erledigt. "Damit müssen am Montag nur noch die Aussteifungen beseitigt werden", so Ichters. Sie stabilisieren vorübergehen das Tor, bis der Beton richtig fest ist. Eine örtliche Metzgerei sorgte am Freitag für ein Vesper für die Bauarbeiter.