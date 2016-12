Bad Liebenzell Angeblicher Polizist ist ein Betrüger

Bad Liebenzell. So ging es auch einem Mann aus Bad Liebenzell. Er erhielt zunächst einen Anruf mit der Direktive, 800 Euro in die Türkei zu überweisen, teilte die Polizei mit. Nachdem der Mann dies verweigert hatte, meldete sich in der Folge eine Frau, die vorgab, Polizeibeamtin beim Polizeiposten Bad Liebenzell zu sein. Gleichzeitig war die Telefonnummer des Polizeipostens im Display eingeblendet. Die Frau ermahnte den Mann, das georderte Geld zu überweisen und drohte bei Nichtbefolgen mit einer Anzeige. Der Mann verhielt sich genau richtig und schaute persönlich beim Posten Bad Liebenzell vorbei. Dort stellte sich heraus, dass die Anrufer keine Polizisten waren, sondern Betrüger, die sich als solche ausgaben. Die Polizei fordert kein Geld von Personen.