Bad Liebenzell An Verstorbene denken

Bad Liebenzell. Im Kurhaus von Bad Liebenzell hat es eine gelungene Premiere gegeben. Zum ersten Mal stieg eine 30plus-Party.

Tourismus-Direktorin Kerstin Weiss holte die Veranstaltungsreihe nach Bad Liebenzell. Jürgen Kasper von Baden-Events organisierte das Spektakel. "Mit mehr als 600 Besuchern ist die Premiere ein voller Erfolg", so Raphael Koch von der Freizeit und Tourismus Bad Liebenzell GmbH, der die Veranstaltung gemeinsam mit Baden Events federführend organisierte. Das gesamte Kurhaus und speziell der Spiegelsaal wurden mit verschiedenen Lichtern außen und innen neu in Szene gesetzt. Die modernen Lichteffekte und das besondere Ambiente des Spiegelsaals ergaben ein einzigartiges Bild. Dabei wurden die Kronleuchter ins Konzept mit einbezogen und mit einer einen Meter großen Discokugel ergänzt. In dieser Form haben die Gästen den Bad Liebenzeller Spiegelsaal noch nicht gesehen.

DJ Piwi aus Jöhlingen sorgte für einen gemischten Musik-Mix und bot somit jedem Gast die Gelegenheit die Tanzfläche zu nutzen.