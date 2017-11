Bad Liebenzell An die schöne Schulzeit gedacht

Auch alle Schüler können nicht immer an den Treffen teilnehmen.

Mit Michael Schmid, Alexander Schöttle, Hans-Jürgen Tabaczik und Heidrun Wachter sind auch schon vier Ehemalige verstorben. An sie wird bei jedem Treffen mit Blumen gedacht. In diesem Jahr hat man aber auf Blumen verzichtet und dafür den Erstklässlern im Namen der Verstorbenen eine Spende übergeben: "Hallo liebe Schüler der Klasse 1", schrieben sie ein Brieflein dazu. "Vor vielen Jahren waren auch wir Schüler an dieser Schule. Und obwohl wir schon vor 40 Jahren unseren Abschluss absolviert haben und jeder seine Wege gehen musste, treffen wir uns regelmäßig in lockerer Runde. Wir wünschen Euch, dass auch Ihr in vielen Jahren mit Freude an Eure Liebenzeller Schulzeit zurückdenkt."

Folgende Ehemaligen hatten sich zum Jubiläum getroffen: Elvira Rathfelder, Inge Bauer, Petra Guersch, Doro Münster, Judith Grieninger, Horst Ring, Joao Manuel Carvalho, Martin Lausch, Hermann Krauth, Antonio Pedro, Jürgen Fuchs, Roland Klingenmayer, Richard Heitzmann, Klaus Burghard, Michael Fricker, Andrea Prassler, Stefan Koschel, Susanne Maletsch, Gunther Scheer, Ortrun Öhlschläger, Meike Lörcher und Regina Kost.