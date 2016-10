Bad Liebenzell Alte Dreschmaschine macht Freude

"Dia Ernt’ war scho a arge Plag"

In dem Gedicht "D’Ernt" aus einem seiner Gedichtbände in schwäbischer Mundart lässt der frühere Liebenzeller Schultes jene arbeitsintensive und ereignisreiche Zeit Revue passieren: "Es isch no gar net so lang her, / do hoscht de wahrlich plogt, / s´Erntegeschäft, des fiel´ dr schwer, / als Buab do wurd´scht net gfrogt. … Wentergerschta, Rogga, Weiza / mäht mr Schlag om Schlag; / om jedes Hälmle tuat mr geize, / dia Ernt’ war scho a arge Plag."

Mit seinem Wunsch nach einem Heimatmuseum stieß Schieck bei Bürgermeister Dietmar Fischer auf offene Ohren. "Es ist unsere Aufgabe, dafür zu sorgen, dass solche wertvollen Objekte erhalten bleiben", bestätigte er. Für manche seien sie vielleicht "alter Kruscht", für andere hingegen ein Kulturgut, das es zu erhalten gelte. Er selbst sei ein großer Fan von solchen Dingen, bekannte der Schultes. Er werde die Arbeit des Vereins in jeder Hinsicht unterstützen. So werde derzeit nach Räumen für ein Heimatmuseum gesucht.