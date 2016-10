Bad Liebenzell Alle Personen in Sicherheit

Insgesamt sieben Atemschutz-Trupps, also 14 Feuerwehrleute, wurden deshalb vorrangig auf die Suche nach Personen in das Marienstift geschickt.

Zudem, so Bäuerle, fordere ein Kindergarten immer auch zusätzliche Sensibilität, um keine Panik zu erzeugen. Sorgten doch allein schon die ohrenbetäubenden Signale der Rauchmelder für Verunsicherung. "Ruhe zu bewahren ist dann einer der wichtigsten Grundsätze, aber auch Herausforderung." Zudem werde der Dokumentation des pädagogischen Personals über die Anzahl der Kinder und ihren Aufenthaltsbereich im Gebäude große Bedeutung beigemessen.

Bekanntlich erstreckt sich die sanierte und durch Anbau erweiterte Einrichtung nicht nur über mehrere Etagen, sondern auch über ein ausgedehntes Gelände. Dieses wiederum ermöglichte den Einsatzkräften, die betroffenen 50 Personen über das Gartenareal in Richtung evangelisches Gemeindehaus in Sicherheit zu bringen.

Dort war das Einsatzleitfahrzeug der Feuerwehr Schömberg stationiert und koordinierte die Überwachung. "Nicht nur die Einsatzsituation, vor allem die Registrierung der geretteten Personen und Abholung der Kinder durch Berechtigte sind dabei von Bedeutung", unterstrich Schömbergs Kommandant Rainer Zillinger. "Zwar kommt dabei die Trichtersituation des Fußweges den Brandschutzkräften gelegen, durch die offene Wiese muss er aber noch optimiert werden", sagte Bäuerle mit Blick auf die gewonnenen Erkenntnisse, die er noch vor Ort mit Thomas Seeger vom städtischen Bauamt erörterte.

Schon frühzeitig hatte der Kommandant außerdem die Drehleiter aus Calw alarmiert, weil sich an den Fenstern im Dachgeschoss eingeschlossene Menschen bemerkbar machten. Insgesamt waren 45 Feuerwehrleute mit neun Fahrzeugen bei der Hauptübung im Einsatz.

Veränderte Einsatzstruktur

"Alle Hilfsfristen wurden eingehalten", zog Bäuerle sein Fazit, zumal die Kameraden aus Bad Liebenzell nur den Tag der Übung, nicht aber die Uhrzeit kannten.

Für die Wasserversorgung zur vermeintlichen Brandbekämpfung verlegten sie rund 250 Meter Schlauch und nutzten dafür die Hydranten in der Hindenburg- und Uhlandstraße, während die Polizei den Verkehr entlang der Kirchstraße regelte.

In diesem Zusammenhang und aufgrund seiner Beobachtungen appellierte der Kommandant an Verkehrsteilnehmer, in solchen Situationen ein ruhiges Verhalten an den Tag zu legen. Darüber hinaus probten die Führungskräfte bei der Hauptübung ihre veränderte Einsatzstruktur. "Nach den Erfahrungen, die wir beim Hausbrand in Maisenbach gemacht haben, stellten wir die Organisation für die Zuständigkeiten um – und die hat sich bewährt", so Bäuerle zur Aufgabenverteilung. Sein zweiter Stellvertreter Elmar Volkert fungierte als Zugführer und delegierte die Gruppenführer rund um das Einsatzgeschehen.

Positive Resonanz zum Einsatzablauf erhielt der Kommandant auch seitens der Kindergartenleitung.