Bad Liebenzell AG "60 plus" feiert ihr Zehnjähriges

Bundestagsabgeordnete Saskia Esken überbrachte ihre Glückwünsche musikalisch. Gleichsam in Erinnerung an "alte Zeiten", als sie sich noch während ihrer Schulzeit in Weil der Stadt singend bei Straßenveranstaltungen engagiert hätte, meinte sie lachend und packte ihre zwölfsaitige Gitarre aus. Woraufhin das gemeinsame Singen des als "Bürgerlied" der Arbeiterbewegung bekannten Liedes "Ob wir rote, gelbe Kragen, Helme oder Hüte tragen" oder des traditionell für Freiheit und Unabhängigkeit stehenden Volksliedes "Die Gedanken sind frei" unter Begleitung der musizierenden Politikerin allen Beteiligten offensichtlich große Freude bereitete.

In seinem Vortrag, angekündigt unter dem Titel "Steuern durch Steuern – die finanzpolitischen Vorstellungen der SPD zur Erreichung sozialer Gerechtigkeit" berichtigte der Landesvorsitzende der AG 60 plus, Lothar Binding, gleich zu Anfang, dass es eigentlich treffender heißen müsste: "Steuern als Steuerungsinstrument für das Näherkommen an soziale Gerechtigkeit". Denn wenn er von "erreichen" sprechen würde, wäre das in der Tat Utopie.

Anhand zahlreicher Beispiele aus der Praxis zeigte der Steuerexperte auf, dass man in dieser Gesellschaft auf so viele Ungerechtigkeiten treffen würden, dass mit einer wohldurchdachten Finanzpolitik unweigerlich gesteuert werden müsse. Denn nicht Almosen seien in einem Sozialstaat gefragt, sondern der Anspruch eines jeden Menschen auf gerechte Entlohnung. Doch allein die Definition von Gerechtigkeit sei schwierig, da sie jeder Mensch unterschiedlich wahrnehme, räumte er ein.

Steuern – der "Schatz des Volkes"

Extreme Schwierigkeiten bereite allen Beteiligten, eine gerechte Steuerpolitik zu machen, gestand der Bundestagsabgeordnete für den Wahlkreis Heidelberg. Allein die zahlreichen kontroversen Überlegungen der einzelnen Parteien zu Vermögens-, Erbschafts- oder Substanzsteuer zeigten eindrücklich die immense Komplexität und Sensibilität einer Steuergesetzgebung. Auch die Sichtweise über Steuern sei vielfältig. So laute in Schweden das Wort für Steuern "Skatt – Schatz"; Steuern seien also der "Schatz des Volkes". In Deutschland hingegen sprächen viele im Zusammenhang mit Steuern von "Abzocke", weil sie befürchteten, "der böse Staat zocke sie ab."