Bad Liebenzell Ab 1. Dezember gibt’s ganz besondere Seife

Um die Kaufinteressenten auch genau informieren zu können, gab es jetzt eine Schulung in der Rossini-Seifenmanufaktur. Besitzer Peter H. Widmann führte durch die Räume in der Bad Wildbader Wilhelmstraße und klärte die Frauen, die in der Bad Liebenzeller Trinkhalle arbeiten, auf.

Erst einmal sollen 200 Sonderedition-Exemplare verkauft werden. Natürlich verpackt und mit einem eigenen Label.

Außer dem Bad Liebenzeller Heilwasser wird übrigens für die spezielle Seife Folgendes benötigt: Oliven-, Kokos- und Rapsöl, Kaustisches Soda, Sonnenblumen- sowie Distelöl, Sheabutter. Parfüm: Citral, Geraniol, Limonene, Linalool, Citronellol.