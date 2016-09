Bad Liebenzell 54 neue Schüler

Förderungen dargelegt

In der Aula wurden sie vom Chor der Klasse 6b empfangen. Schulleiterin Reinhilde Trommer begrüßte sie. Nicoletta und Justin aus der Klasse 8b stellten in einem Sketch das Fach BNT vor. Darin soll man Biologie, Naturphänomene und Technik lernen. Die Schulleiterin erläuterte die Fördermaßnahmen in der Orientierungsstufe 5/6: den Kombikurs mit freier Wahl der Aufgaben, "Englisch- und Mathematik-Intensiv" in kleinen Gruppen sowie das Angebot der Hausaufgabenbetreuung. Schließlich wurden die Klassen 5a mit Elke Scherer und 5b mit Tashina Blum als Klassenlehrerinnen vorgestellt. Von der Schule gab es für jeden Schüler ein T-Shirt und vom Förderverein das Hausaufgabenheft.