Bad Liebenzell 2500 Jahre Ideengeschichte erleben

Nach den Vorstellungen von Ines Veith sollen die Besucher bei den verschiedenen Schau- und Staunobjekten auf spielerische Art 2500 Jahre Geschichte der Philosophie kennenlernen: "Es ist ein Park der Werte und Weisheiten." Dabei sollen ausdrücklich auch Kinder und Jugendliche angesprochen werden. Veith bedauert es, dass Philosophie in Deutschland im Gegensatz zu Österreich kein verpflichtendes Unterrichtsfach ist.

Für die Kinder gibt es im Sophi Park eine eigene Ecke mit großen roten Herzen. Sie zeigen, wie sich Kinder entwickeln können und aus einem isolierten und trotzigen Herz ein selbstbewusstes und starkes wird. "Es soll aussagen, ich bin nicht alleine", so Ines Veith, die Kinderbuchautorin. Eine Kiste aus Weißtanne mit allerlei Spielen hat ebenfalls Lothar Hudy gestaltet. Kindergartenkinder aus Beinberg bemalten die Kiste.

Da sich die Menschen zu allen Zeiten Gedanken über den Sinn des Lebens gemacht haben, ist der Sophi Park unterteilt in verschiedene Epochen. Es geht um Denker der Antike, des Mittelalters, der Renaissance, der Aufklärung und der Moderne. Das Tor zur Antike zum Beispiel, gestaltet von Architektin Brigitte Bernert, ist ein begehbares Architekturfragment. Die Anlage verkörpert den Anfang der antiken Philosophie. Es nimmt Bezug auf den Apollotempel in Delphi, vor 2500 Jahren eine der wichtigsten Kultstätten des antiken Griechenlands. Vor zweieinhalb Jahrtausenden soll in Delphi die Priesterin Pythia ihre Prophezeiungen abgegeben haben. Nicht fehlen darf eine Quellschale zur rituellen Reinigung. Auch dieses Kunstwerk ist noch unvollständig. Der fehlende Altar soll aber am Freitag angeliefert werden, so Brigitte Bernert.

Hermann Hesse darf nicht fehlen

Aber auch Gelehrte aus der Region kommen zu Wort. Nicht fehlen darf der Schriftsteller Hermann Hesse. Ihm zu Ehren hat der Künstler Lothar Hudy ein Kunstwerk mit dem Titel Glasperlenspiel gewidmet. "Das Glasperlenspiel" ist der letzte Roman, den Hesse schrieb. Hudys Werk ist noch nicht ganz fertig. Neben einem Betonsockel ist vor allem viel Draht zu sehen. Er ragt in die Luft. Das Glas aber fehlt noch. Hermann-Hesse-Rosen blühen ebenfalls.

Vermieden werden soll eine Konzentration auf Europa. Deshalb ist ein eigener Bereich Philosophen aus der ganzen Welt gewidmet. Darüber hinaus werden chinesische und indische Lebensweisheiten thematisiert, die zwischen 600 und 500 vor Christi Geburt entstanden sind.

Unterschiedliche Farben für diverse Epochen

Den Plan für die Pflanzungen erstellte die Landschaftsarchitektin Anne Rostek. So haben die verschiedenen Bereiche unterschiedliche Farben: weiß/creme/hellgelb für die Antike, ocker für das Mittelalter, lila für die Renaissance, blau für Denker der Region, bunt für Kinder, rot für die Aufklärung, orange für die Moderne, grün für Philosophen der Welt, pink für Lebensweisheiten, braun für das Boule-Feld. Weitere Künstler sind neben Lothar Hudy Dieter Grabs, Brigitte Bernert, Steffi Barthel, Beate Galllus, Helga Dube, Boyan Behrmann, Clavigo Lampart und Hans-Joachim Mundinger. Auch Künstler aus Bad Liebenzells Partnerstadt Villaine la Juhel haben sich im Sophi Park verewigt, wie vom Kurator der Stiftung Sophi Park, Günther Wallburg, zu erfahren war.

Bis zum 29. Juni aber soll alles fertig sein. Eingeweiht wird der Sophi Park am Samstag, 1., und Sonntag, 2. Juli.