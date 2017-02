Bad Liebenzell 24 Stimmen erklingen machtvoll von Empore

Wolfgang Kusterer (Tenor), Hermann Sauer (Bariton) und Markus Strecke (Tenor) erhielten viel Beifall. Besonders begeisterte Bass-Bariton Makitaro Arima mit den Stücken "Lied eines Schiffers an die Dioskuren" und "Das Zügenglöcklein" von Franz Schubert.

Gefühlvolle Begleitung

Am Klavier oder an der Orgel begleitete Reiko Emura sehr gefühlvoll die Sänger. Sie brillierte außerdem an der aus dem Jahre 1846 stammenden und 1978 auf 25 Register erweiterten Orgel mit dem Werk "Präludium G-Dur, Opus 37/2" von Felix Mendelssohn Bartholdy.

Für den langen Beifall der Zuhörer nach dem Schlusschor "Hymnus" von Friedrich Silcher bedankte sich der Chor mit der Zugabe "Ich bete an die Macht der Liebe" von Dimitri Stepanowitsch Bortnjanski. Pfarrer Dieter Lohrmann war voll des Lobes über das Konzert. Es moderierte Erwin Haller.