Bad Liebenzell 1300 Besucher beim Luthertag

Volker Gäckle erinnerte an den Hintergrund der Reformation: "Da stand auf der einen Seite eine Kirche, die mit ungeheurer Machtfülle festlegte, was der richtige Glaube ist. Auf der anderen Seite war eine europäische Bevölkerung, die in der riesigen Mehrheit keinen Zugang zu Bildung und damit auch keine Chance hatte, einen eigenen Blick auf die christliche Botschaft zu bekommen." Martin Luther sei einer der wenigen, aber nicht der einzige gewesen, der die Bibel in ihren Originalsprachen studieren und eine eigene Sichtweise habe bekommen können. Neu sei gewesen, dass es jemand durchgezogen habe, seine eigene Sicht beizubehalten.

Zentrale Botschaft bei Luther sei, dass der Mensch aus Gnade von Gott angenommen sei, nicht aufgrund eigener Leistungen. Gäckle sagte, dass das heutige Freiheitsverständnis von einem gewaltigen Missverständnis zwischen Freiheit und Ungebundenheit geprägt sei. Freiheit werde heute oft dahingehend verstanden, dass man tun könne, was man wolle. "Heute gibt es einen noch nie da gewesenen individuellen Gestaltungsfreiraum. Komischerweise gelingt es uns aber auf diesem Freiheitstrip immer seltener, tragfähige Beziehungen aufzubauen", so der Theologe. Aus biblisch-reformatorischer Sicht seien Freiheit und Bindung keine Gegensätze: "Wir sind immer nur so frei, wie wir uns aus freien Stücken an Gottes Wort binden." Daraus erwachse "Freiheit zum Reden, Beten und Dienen."

Gebet soll Leben prägen