Bad Herrenalb Zum Großteil gibt es regionale Produkte

Zwei temporäre Gebäude

In Bad Herrenalb will der Gastronom an drei Standtorten Essen und Trinken anbieten: Neben dem Kurhaus im Kurpark wird es zwei temporäre Gastronomiegebäude auf der Schweizer Wiese geben. In der Nähe des Haupteingangs unweit des neuen Wasserspielplatzes findet man eine große Hauptgastronomie mit Bedien- sowie Selbstbedienungsgastronomie. Diese stellt Sitzplätze für rund 550 Gäste bereit – teilweise im luftigen Innenbereich mit großer Fensterfront und Blick auf das Gartenschaugelände sowie im überdachten Außenbereich.

Das gastronomische Angebot wird zum Großteil aus regionalen Produkten hergestellt und beinhaltet neben badisch-schwäbischer sowie mediterraner Küche auch vegetarische und vegane Gerichte.

Bei Selbstbedienung rund 110 Sitzplätze

In der Nähe der großen Sparkassenbühne wird es zudem die Schwarzwaldlaube, eine kleinere Selbstbedienungsgastronomie mit rund 110 Sitzplätzen, geben. Dort bietet man unter anderem kleinere deftige Gerichte sowie Kaffee und Kuchen an, wobei eine Zusammenarbeit mit regionalen Bäckereien und Konditoreien angestrebt wird.

Im Kurhaus bietet der Gastronom vor allem À-la-carte-Essen an. An allen drei Standorten werden zudem Kindergerichte sowie spezielle Angebote für Reisegruppen erhältlich sein.

Bei den Getränkepartnern hat sich der Gartenschauausschuss für die Schwarzwald-Brauerei Alpirsbacher entschieden. Diese wird als Lieferpartner für Biergenuss sorgen und gemeinsam mit der Gartenschau um möglichst viele Besucher werben. Bei den nicht alkoholischen Getränken wird der Mineralbrunnen Teinach Lieferpartner der Gartenschau und mit seinen Getränken den Durst der Besucher löschen. Zudem wird das Unternehmen die Gartenschau mit Marketingmaßnahmen unterstützen.