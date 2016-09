Bad Herrenalb Zukunft nur bedingt beeinflussbar

Nach Ansicht Beckers sei das Lebensende jedoch "kein von uns zu gestaltendes Projekt". Vielmehr bleibe die Zukunft etwas auf uns Zukommendes, das wir nur bedingt beeinflussen könnten, aber gerade dadurch mit einem gewissen Maß an Zuversicht erwarten dürften.

Becker ist seit 2012 Lehrstuhlinhaberin für Palliativmedizin und Ärztliche Direktorin der Klinik für Palliativmedizin am Universitätsklinikum Freiburg. Zudem wurde sie 2013 zur Pfarrerin im Ehrenamt der Evangelischen Landeskirche in Baden ordiniert.

Verleihung am 15. Januar 2017

Die Medizinerin schloss bereits 1991 ein Studium in evangelischer Theologie ab, 1997 folgten das Staatsexamen in Humanmedizin und Promotion. 2005 erwarb sie das Diplom in Caritaswissenschaft, seit 2006 ist sie Master of Science in Palliative Care (King’s College, University of London) und habilitierte sich 2007 in Innerer Medizin und Palliativmedizin.

Die öffentliche Preisverleihung an Becker findet diesmal nicht im Oktober, sondern am 15. Januar 2017 in der Evangelischen Akademie in Bad Herrenalb statt. Becker wird dann zum Thema "Die Angst vor dem Sterben" sprechen.

Stifter des mit 2000 Euro dotierten Bad Herrenalber Akademiepreises ist der Freundeskreis der Evangelischen Akademie Baden. Der Preis wird zum 25. Mal verliehen.