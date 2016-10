Bad Herrenalb Zeichen der Verbundenheit

Kreis Calw. Dürfen doch beim Bürgerentscheid am 23. Oktober in der Siebentälerstadt rund 6300 Wähler diese Frage mit Ja oder Nein beantworten: "Sind Sie dafür, dass sich die Stadt Bad Herrenalb bei der Landesregierung, den Landtagsfraktionen sowie den Landtagsabgeordneten dafür einsetzt, dass diese eine Gesetzesvorlage in den Landtag einbringen, nach der die Stadt Bad Herrenalb aus dem Landkreis Calw aus- und in den Landkreis Karlsruhe eingegliedert wird?"

Bei der Kreistagssitzung im Bad Herrenalber Kurhaus wurde vor zahlreichen Besuchern Geschlossenheit demonstriert. Alle fünf Fraktionen meldeten sich zu Wort und stellten ihre Position dar. Auch Martin Knirsch, Sprecher der Bürgerinitiative "Sag Ja zum Landkreis Karlsruhe", durfte – für ihn überraschend – ans Mikrofon. Er stellte fest, dass man keinen Groll gegenüber Calw hege. Wirtschaftlich gesehen könne es nur Richtung Karlsruhe gehen.

Ein Aushängeschild