Bad Herrenalb Zahl der Kunden ist stark gestiegen

Solche Waren werden von den ehrenamtlichen Helfern des Tafelladens eingesammelt und für wenig Geld an Bedürftige verkauft.

In Bad Herrenalb haben 107 Personen die Erlaubnis im Tafelladen einzukaufen. Rund 40 davon nutzen die Gelegenheit an jedem Einkaufstag. "Die Zahl der Kunden hat sich im vergangenen Jahr mehr als verdoppelt", erklärt Sibylle Brüsewitz. Sie ist Sprecherin des Tafelladen-Teams und zuständig für die Logistik. Grund für die stark gestiegene Zahl sei das Aufkommen an Flüchtlingen.

"Aber es gibt auch Deutsche, die immer ärmer werden", war im Gespräch mit den ehrenamtlichen Mitarbeitern des Tafelladens zu erfahren.

Die Zahl der Kunden ist auch deshalb gestiegen, weil jetzt zudem Bewohner aus Dobel im Tafelladen von Bad Herrenalb einkaufen dürfen. Fast gleichzeitig fand sich dort ein Sponsor, der regelmäßig eine große Menge Speiseöl spendet. Dass auch Bedürftige aus Marxzell nach Bad Herrenalb kommen, konnte abgewendet werden. Die Hilfesuchenden wurden nach Ettlingen verwiesen, weil dort ein größerer Tafelladen ist, der von mehr Geschäften versorgt wird. In Ettlingen sind zum Beispiel Aldi Süd und Lidl treue Unterstützer.

Die eingangs erwähnte Zusatzlieferung stammte übrigens von einer Aktion des Rewe-Markts in Bad Herrenalb. Kunden des Einkaufsmarkts konnten mit Lebensmittel gefüllte Tüten kaufen und für den Tafelladen abgeben. So kamen mehr als 250 Tüten zusammen.

"Wir waren wieder ganz vorne mit dabei", freute sich Frank Mohaupt, Geschäftsführer der Rewe-Familie Mohaupt oHG, denn die Aktion gab es zum wiederholten Mal deutschlandweit in allen Rewe-Märkten.

Zusatzlieferungen willkommen

Solche Zusatzlieferungen sind ein Segen für die Kunden des Tafelladens.

Wer helfen möchte kann jeden Dienstag und Freitag am Vormittag Lebensmittelspenden im Tafelladen (Im Kloster 11A) hinter der evangelischen Kirche abgeben. Besonders gebraucht werden Mehl, Zucker, Milch und Konserven aller Art.