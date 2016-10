Beim Bad Herrenalber Bürgerentscheid sagte eine hauchdünne Mehrheit Ja. Die Stadt Bad Herrenalb soll aus dem Landkreis Calw aus- und in den Landkreis Karlsruhe eingegliedert werden. Und mittlerweile wird von Zerrissenheit in der Stadt gesprochen. Es gibt zudem Wechselgelüste auf den Höhenorten Rotensol und Neusatz nach Dobel. Stadtverwaltung und Gemeinderat müssen aufpassen, dass das viel beschworene Wir-Gefühl nicht zerstört wird. Das Gartenschau-Team braucht Unterstützung. Soll doch die Vorfreude auf 121 Tage "Blütentraum und Schwarzwaldflair" im nächsten Jahr landauf, landab anstecken. Beispielsweise will man auf der Endverbrauchermesse Offerta in Karlsruhe vom 29. Oktober bis 6. November Lust auf die Gartenschau 2017 machen. Das Thema Landkreiswechsel in den Hintergrund zu rücken, ist derzeit wahrlich eine richtige Herkulesaufgabe.