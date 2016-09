Bad Herrenalb "Wild Hog Revival" in Bernbach rundum gelungen

Mit rund 200 Gästen konnte der Abend in der Festhalle in Bernbach, nicht zuletzt durch Unterstützung von Sponsoren, kostendeckend realisiert werden. "Es hätten noch ein paar Gäste mehr sein können", so Daniel Kiesel, verantwortlich für die Werbung, "aber wir waren überrascht, dass bereits um 18 Uhr zu Festivalbeginn so viele kamen." Und das bei heißen Temperaturen, die manchen zwischendurch gerne aus der Halle auf den kühlen Vorplatz wechseln ließen: "Ist ein bisschen schwül drinnen!" Vielleicht lag es an den Lokalmatadoren "Nino & Nyso", die zu ihren selbst geschriebenen Deutschrap- und Hip-Hop-Songs viele Fans aktiviert hatten. Auch "Obsession" brachten im Anschluss die Gäste mit bester Laune vor die Bühne mit ihren rockigen Covers wie "I love Rock’n’Roll". "Uns gibt’s noch nicht so lang - das ist unser dritter gemeinsamer Auftritt, es ist toll bei euch!" ließ Frontsängerin Davina, barfuß über die Bühne hüpfend, wissen. Die Freude am Auftritt teilte ihre Mitsängerin Lea Abendschön, zugleich Festival-Mitorganisatorin.

Deren Organisations-Kollegen Julian Ochs und Philipp Leitschuh arbeiteten derweil bereits am reibungslosen Ablauf des weiteren Abends mit dem Aufbau für die nächste Band, während die Fans noch eine Zugabe von "Obsession" zu erklatschen versuchten.

Aus dem Murgtal, wie ein Großteil jener Band, kamen etliche Gäste, wie aus Bischweier oder – wie Anna, Johannes, Maria, Marie, Philipp und Yannick – aus Michelbach. "Es sind bei Weitem nicht nur Bernbacher da", freute sich Mitorganisator Kiesel, durfte er doch sogar die Woodrock-Macher aus dem benachbarten Dobel begrüßen, die ihr Festival zwei Wochen vorher realisiert hatten.