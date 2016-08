Bad Herrenalb Wetter sorgt für Besucherandrang

Bad Herrenalb. Am 14. Mai hat die diesjährige Herrenalber Freibadsaison begonnen. Sie endet in knapp zwei Wochen, am 11. September.

Bis jetzt ist Gerd Dietrich, der Leiter des Freibades, mit der Saison zufrieden. "Es gibt immer durchwachsene Monate, und damit verbunden Tage, die schlechter laufen. Durch das heiße Wetter, das regelrecht zum abkühlen einlädt, wurden am Wochenende täglich mehr als 1000 Besucher gezählt. Sonst ist es wie üblich. Ein Auf und Ab, mit im Schnitt 800 Gäste pro Tag. Damit kann man durchaus zufrieden sein".

Im Vergleich zu den Vorjahren sind die Besucherzahlen ungefähr gleichgeblieben. In dieser Saison war der Monat Juli mit 28 000 Gästen der Stärkste des Waldfreibades. Im August waren es knapp 9000 und damit so viele wie in den Jahren zuvor. "Lagebedingt ist es bei uns aber immer fünf Grad kälter", betont der in Karlsruhe wohnende Dietrich im Gespräch mit unserer Zeitung.