Bad Herrenalb Wer will Mönchs Posthotel kaufen?

Abermillionen – im Raum steht eine Summe jenseits der zehn Millionen Euro – flossen in den vergangenen Jahren von den aktuellen sibirischen Investoren in die extrem aufwendige Sanierung des als eines der ältesten Häuser im Südwesten geltenden Hotels, dessen Geschichte zurück bis ins 12. Jahrhundert reicht. Ab etwa 1860 betrieb über fünf Generationen die Familie Mönch das Haus, machte es zu einer der ersten gastronomischen Adressen im ganzen Land. Seit 2000, als der letzte Besitzer Hubert Mönch starb, steht das Hotel leer.

Ab 2012 versuchten die heutigen Besitzer einen Neustart. Zuvor gehörte das Haus erst einem niederländischen, dann einem ukrainischen Investor. Keiner war dieser Mammut-Aufgabe gewachsen, das nach Hochwasserschäden komplett baufällige Anwesen wieder "geschäftsfähig" zu machen.

Erst unter den beiden jetzigen sibirischen Eigentümerinnen und ihrer vor Ort eingesetzten Geschäftsführerin wurden die dringend notwendigen Restaurierungsarbeiten in Angriff genommen. Das gesamte Gebäude wurde von Grund auf stabilisiert, neueste Infrastruktur eingezogen, ein neues Raumkonzept für ein gehobenes Klientel in dem historisch gewachsenem Baukörper umgesetzt. Auch ergänzende, repräsentative Neubauten samt einem exquisiten "Spa" auf dem zugehörigen Areal zum Marktplatz hin wurden geplant – aber bisher nie umgesetzt.

Der wohl tatsächliche Grund dafür: die aktuelle politische Großwetterlage zwischen Russland und Europa infolge des Ukraine-Konflikts und den daraus resultierenden gegenseitigen Sanktionen, gerade auf dem wirtschaftlichen Sektor.

Es ist aktuell extrem schwierig bis unmöglich, russisches Geld für Investitionen nach Europa oder gar Deutschland zu transferieren.

Damit sind auch die "Geldströme" für die derzeit noch notwendigen Ausbauarbeiten am Mönchs Posthotel erst einmal versiegt – ohne irgendeine Perspektive aktuell, dass sich diese Situation in absehbarer Zeit einmal wieder ändern könnte.

Hinzu kommt, dass sich auch durch die politischen Turbulenzen und dem massiven Ölpreisverfall, unter dem vor allem auch Russland als eines der größten Erdölexportierenden Länder weltweit extrem leidt, der Wert des Rubels gegenüber dem Euro massiv verschlechtert hat. De facto sind für russische Investoren deren Engagements in Deutschland heute doppelt so teuer wie noch vor zwei Jahren – was vermutlich auch die Investoren im Mönchs Posthotel vor weiteren Investitionen zurückschrecken lässt.

Historische Vorzeige-Betriebe

Allerdings steht das Mönchs Posthotel mit diesem Schicksal in der Region nicht alleine da. So befinden sich mit der renommierten Bühlerhöhe an der Schwarzwaldhochstraße und dem Neuen Schloss in Baden-Baden aktuell auch zwei weitere historische Vorzeige-Hotelbetriebe in einer ähnlichen Situation, in der ausländische Investoren aufgrund der Turbulenzen auf den weltweiten Finanzmärkten ihre ursprünglichen Sanierungs-Pläne nicht so umsetzen konnten wie ursprünglich veranschlagt. Und auch diese beiden Häuser sind bis heute als Dauerbaustellen geschlossen.

Ein Weg aus dem Dilemma? Entweder eine komplette Umkehr der politischen und wirtschaftlichen Großwetterlage (Verhältnisse von vor drei, vier Jahren) – was derzeit allerdings selbstverständlich wenig wahrscheinlich scheint. Oder ein Verkauf etwa des ja fast fertig sanierten Mönchs Posthotels an einen neuen Investor mit derzeit günstigeren Marktzugangsvoraussetzungen.

Dem würden die aktuellen Besitzerinnen von Bad Herrenalbs alter Vorzeige-Adresse wohl aufgeschlossen gegenüber stehen. Wobei hier wahrscheinlich eher Hoffnung als echter Optimismus Vater des Gedankens ist.